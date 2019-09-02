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Общество

Яндекс.Лицей начал набирать нижегородских школьников на бесплатные курсы

03 сентября 2019 12:15  [48] Общество

Яндекс.Лицей начал набирать школьников на бесплатные курсы по программированию. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября 2019 года.

Для поступления нужно успешно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем собеседование.

В Яндекс.Лицей принимаются ученики 8 и 9 классов. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год ребята изучают Python, а на втором - осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли конкурсный отбор и специальное обучение в Яндексе.

"Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами", - рассказала руководитель Яндекс.Лицея Марина Суслова.

В Нижнем Новгороде Яндекс.Лицей набирает слушателей уже во второй раз. В этом году к проекту присоединились Арзамас и Саров. Всего в Нижегородской области будет работать 3 площадки, 2 из них - новые. Занятия будут проходить два раза в неделю после 15:00.

Отметим, в 2018-2019 учебном году Яндекс.Лицей открылся в нижегородском лицее-интернате "Центр одаренных детей" (ул.Коминтерна, 101). Первый курс окончили 30 школьников.

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