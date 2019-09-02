Яндекс.Лицей начал набирать нижегородских школьников на бесплатные курсы Общество

Яндекс.Лицей начал набирать школьников на бесплатные курсы по программированию. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября 2019 года.

Для поступления нужно успешно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем собеседование.

В Яндекс.Лицей принимаются ученики 8 и 9 классов. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год ребята изучают Python, а на втором - осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли конкурсный отбор и специальное обучение в Яндексе.

"Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами", - рассказала руководитель Яндекс.Лицея Марина Суслова.

В Нижнем Новгороде Яндекс.Лицей набирает слушателей уже во второй раз. В этом году к проекту присоединились Арзамас и Саров. Всего в Нижегородской области будет работать 3 площадки, 2 из них - новые. Занятия будут проходить два раза в неделю после 15:00.

Отметим, в 2018-2019 учебном году Яндекс.Лицей открылся в нижегородском лицее-интернате "Центр одаренных детей" (ул.Коминтерна, 101). Первый курс окончили 30 школьников.