Благотворительная акция "Под флагом Добра!" пройдёт в Кстово 6 сентября Общество

Фото: Организаторы

Благотворительная акция "Под флагом Добра!" пройдёт в Кстово 6 сентября. Об этом сообщает Нижегородский онкологический научный центр (НОНЦ).

В рамках акции команда правительства Нижегородской области сыграет в футбол с российскими актёрами, музыкантами и певцами. Футбольный матч состоится на стадионе "Нефтехимик".

На поле выйдут футболисты команды ФК "Старко" (Москва), в составе которой певцы, актёры, музыканты и ветераны футбола России. За команду сыграют такие звёзды как Иракли, Пьер Нарцисс, Виктор Зинчук, Михаил Гребенщиков, Александр Шевченко, Дмитрий Белоцерковский и Денис Гладкий. Также на поле стадиона "Нефтехимик" выйдут актёры Александр Алёшкин (Театр "Содружество актёров Таганки"), Павел Иванов (солист театра "Московская оперетта" и "Московского театра мюзикла"), ветераны футбола Сергей Горлукович и Алексей Прудников (Олимпийские чемпионы 1988 года). Мероприятие акции "Под флагом Добра!" проходит в Кстово во второй раз, впервые участники акции приезжали в 2015 году.

Матч начнется в 16:00. После игры на стадионе состоится концерт, участниками которого помимо игравших артистов также станут Сергей Крылов, Григорий Гладков, Валерий Дайнеко (ВИА "Песняры").

В рамках акции перед игрой детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, будут вручены сертификаты на медицинскую помощь. Деньги, вырученные во время мероприятия, пойдут, в том числе, и на помощь подопечному онкологического центра - Артёму Вознесенскому. Малышу показана пересадка костного мозга, однако потенциально совместимые доноры для Артема есть только за рубежом.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который традиционно принимает участие в матче обратился к жителям Кстово и предприятиям с просьбой принять участие в благотворительной акции и внести пожертвование.

Реализация Акции в Кстово стала возможна при поддержке компании СИБУР и программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

"Кстово второй раз в истории принимает благотворительный матч "Под флагом добра!", и второй раз мы помогаем проведению этой акции. В целом при поддержке СИБУРа проект проводится в Нижегородской области уже в седьмой раз. За эти годы мы собрали средства, которые помогли больным детям в Кстове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Заволжье. Это стало возможным благодаря совместным усилиям политиков, артистов, футболистов, зрителей, простых неравнодушных граждан. Я уверен, что и этот матч принесёт пользу больным детям. А каждый из нас вернётся домой в хорошем настроении от этого замечательного события, и от того, какую пользу мы все вместе принесли", - сказал генеральный директор ООО "СИБУР-Кстово" Александр Должиков.

Акция "Под флагом Добра!" проходит в разных городах России с 2005 года. Её цель - оказание адресной помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. С 2005 года благодаря волонтёрскому движению помощь оказана 5933 детям из 39 городов, 22 регионов России на общую сумму более 354 млн рублей.

Сбор благотворительной помощи осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница", а также при содействии Некоммерческой организации Фонд "Нижегородский онкологический научный центр" - посредством отправки SMS на короткий номер: 3434 следующим образом:

Отправкой SMS-сообщения на короткий номер 3434 с текстом "МАТЧ" и подтверждением ответного SMS абонент оператора сотовой связи автоматически перечисляет 100 рублей на цели акции.

Если абонент оператора сотовой связи желает перечислить сумму более чем 100 рублей, то в SMS-сообщении на короткий номер 3434 после слова "Матч", через пробел, необходимо указать сумму пожертвования.

Номер 3434 единый для всех операторов сотовой связи: МТС, Мегафон, Теле2, Билайн. Количество SMS и сумма перечисления не ограничена.

Реквизиты для перечисления денежных средств в рамках проведения благотворительной акции "Под флагом добра!":

Министерство финансов Нижегородской области ИНН 5262035017 КПП 526201001

(л/с 24001020030 ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница")

Р/сч 40601810422023000001

Волго-Вятское ГУ Банка России БИК 042202001

В платежном поручении в строке "Назначение платежа" необходимо указать: "Благотворительная помощь в связи с проведением акции "Под флагом Добра!".

Контактные телефоны: в ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница": (831) 467-14-27 (бухгалтерия), 417-58-66 (главный бухгалтер).