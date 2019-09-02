Открытие нового сезона: "Брак по-итальянски" пройдет в нижегородском театре "Комедiя" Культура и отдых

Фото: с сайта comedy.nnov.ru

"Брак по-итальянски" пройдет в нижегородском театре "Комедiя" 12 и 13 сентября 2019 года. Начало в 18:00. Комедия по пьесе "Филумена Мартурано" Эдуардо Де Филиппо откроет 73-й сезон, рассказали в пресс-службе театра.

Неаполитанка Филумена, женщина трудной судьбы, 25 лет живет с богатым щеголем Доменико Сориано, и все эти годы надеется выйти за него замуж. Но легкомысленный Доменико присмотрел себе молодую невесту. Тогда Филумена решается на крайние меры.

Режиссер-постановщик спектакля – Ирина Пахомова (Москва).

В театре "Комедiя" спектакль поставлен к юбилею заслуженной артистки России Марины Вязьминой. В первую очередь, это история о женщине – смелой, искренней, верной и страстной, способной на самопожертвование и не прощающей предательства.

Роли исполняют: Марина Вязьмина, Дмитрий Ерин, Николай Пономарев, Евгения Кондратьева, Юлия Палагина, Руслан Строголев, Андрей Голошапов, Давид Людовик, Владислав Тарнов, Мария Оболенская, Светлана Тюльпанова и Екатерина Соколова.

(16+)