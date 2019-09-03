Международный фестиваль "Окский ПараФест –2019" стартовал в Дзержинске Спорт

Участники фестиваля 2018 года Фото: Youtube.com

Международный фестиваль культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями "Окский ПараФест –2019" стартовал в Дзержинске 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие продлится два дня. Организатором фестиваля выступает общественная организация инвалидов-колясочников "ПараПлан".

Данный фестиваль проводится на территории Дзержинска в четвертый раз. В нем принимают участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата из Армении, Белоруссии, Донецкой Народной Республики и России, которую представляют спортсмены из 20 регионов. Общее количество участников превышает 200 человек.

Цели фестиваля – адаптация и интеграция в обществе людей c ограниченными возможностями, выявление потенциальных кандидатов в паралимпийскую сборную, пропаганда здорового и активного образа жизни.

Соревнования пройдут по следующим видам спорта: бочча, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование, армрестлинг, настольный теннис, дартс, шашки, гонки и спринт на колясках. На фестивале пройдут мастер-классы и развлекательные мероприятия.