Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-Банка Экономика

Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-Банка. Онлайн-сервис Альфа-Банка позволит безопасно и легко покупать авиабилеты на сайте Air Astana с помощью банковских карт любых платежных систем, включая карты "МИР". При этом жители России смогут платить за билеты рублями, защищаясь от курсовых колебаний.

Специфика онлайн-платежей такова, что деньги поступают авиакомпании не мгновенно, клиринговые процедуры могут занять порядка 1-2 дней. Курсовая разница ложится либо на авиакомпанию, либо на клиента. Альфа-Банк уже в момент оплаты фиксирует стоимость авиабилета в рублях. Таким образом, она понятна для клиента и остается неизменной вне зависимости от изменений курса.

Имея многолетний опыт работы с крупнейшими авиакомпаниями, такими как Аэрофлот и S7, Альфа-Банк обеспечит высокое качество и безопасность сервиса. Банк традиционно занимает ведущие позиции по конверсии платежей (доле успешных транзакций) и противодействия фроду (мошенничеству в сети), что регулярно отмечается платежными системами. По итогам 2018 года он получил престижную международную награду Visa Global Service Quality Award в номинации Lowest Gross Fraud, что свидетельствует о рекордно низком среди мировых банков уровне мошеннических операций по картам Альфа-Банка. Все онлайн-платежи проходят проверку круглосуточной службы риск-мониторинга Альфа-Банка.

"Авиакомпании традиционно уделяют пристальное внимание безопасности и удобству онлайн-платежей, ведь репутация – их ценнейший актив. Мы рады, что крупные клиенты выбирают надежность интернет-эквайринга Альфа-Банка. Вместе с тем, соответствие нашего сервиса высочайшим требованиям как национальной, так и международных платежных систем позволяет обеспечить максимально широкий выбор средств оплаты для клиентов Air Astana", - отметил директор транзакционного бизнеса Альфа-Банка Павел Рязанов.

"В последние годы доля онлайн-платежей уверенно растет. Например, в первом полугодии 2019 года доля онлайн-продаж увеличилась на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Уверен, что наши клиенты оценят возможность фиксации стоимости билетов в рублях и удобство платежей на сайте Air Astana, что сделает рейсы авиакомпании еще более привлекательными для клиентов из России", - подчеркнул вице-президент по информационным технологиям и электронному бизнесу Air Astana Чаминдра Ленава.

Сеть интернет-эквайринга Альфа-Банка входит в число крупнейших по величине и обороту в России. По итогам 2018 года объем операций по интернет-эквайрингу (без учета переводов по картам и торгового эквайринга) вырос на 20% и составил свыше 350 млрд рублей.