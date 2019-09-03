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Общество

"Молочная кухня" в Нижнем Новгороде хочет производить для детей "творис" и "твогречу"

03 сентября 2019 16:05  [124] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения (МБУЗ) "Молочная кухня" в Нижнем Новгороде намеревается организовать для детей производство таких продуктов, как "творис" и "твогреча".

Как сообщает пресс-служба администрации города, такую информацию озвучила главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову директор "Молочной кухни" Ирина Бугрова, когда тот находился на объекте с проверкой работы новой автоматизированной линии по расфасовке детского творога.

По словам сотрудников учреждения, автоматизированная система фасовки не только заменила ручной труд, но и в перспективе позволит расширить ассортимент продукции.

"Этот конвейер упаковывает творог в баночки по 50 и 100 граммов. Мама может положить в баночку фрукты и сразу кормить ребенка. В дальнейшем новое оборудование позволит нам производить такие продукты как "творис" и "твогречу", - рассказала Ирина Бугрова.

По словам Владимира Панова, "Молочная кухня" ежедневно бесплатно обеспечивает кисломолочной продукцией свыше 7,5 тысяч детей Нижнего Новгорода, а также около 9 тысяч детей за личные средства родителей.

СПРАВКА:
МБУЗ "Молочная кухня" изготавливает молочное питание для детских садов и школ Нижнего Новгорода. С 2009 года Автозаводская молочная кухня начала обеспечивать молочными продуктами детей четырех районов города: Автозаводского, Ленинского, Канавинского и Московского.

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