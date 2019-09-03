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Политика

Нижегородское МЧС направит 1,2 тысячи сотрудников для безопасности в день выборов 8 сентября

03 сентября 2019 16:34  [88] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 1,2 тысячи сотрудников регионального ГУ МЧС привлекут для безопасности в день выборов в Нижегородской области 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Всего к обеспечению безопасности в день выборов будет привлечено 1157 человек личного состава и 307 единиц техники", - говорится в сообщении.

Во время проведения выборов на каждом избирательном участке будет организовано дежурство ГУ МЧС. Кроме того, в период с 09:00 8 сентября по 09:00 9 сентября в Нижегородской области для сотрудников МЧС, предназначенных для оперативного реагирования, вводится режим функционирования "Повышенная готовность".

Напомним, что 8 сентября 2019 года в Нижегородской области пройдут выборы депутата Законодательного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20, который включает в себя территорию Кстовского района, а также выборы в Городскую думу. Голосование состоится в избирательных округах №№ 9, 15, 16, 21, 24, включающих в себя территории Канавинского, Ленинского и Сормовского районов.

Также в этот день в Выксе, Чкаловске, Арзамасе и Дзержинске пройдут основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов.

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