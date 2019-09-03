Администрация организовала работу интернет-портала "Открытый бюджет Нижнего Новгорода" Общество

Администрация организовала работу интернет-портала "Открытый бюджет Нижнего Новгорода". Об этом сообщает пресс-служба администрации.

На новом портале размещают в виде инфографики данные о доходах и расходах городского бюджета.

"Фактически, всё, что сейчас видит городской департамент финансов, ежемесячная отчетность, стало доступно как для жителей, так и для специалистов. Портал наполняется не вручную, а автоматически. Все данные, которые использует в своей каждодневной работе депфин, появляются на портале", - сказал Владимир Панов.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин добавил, что на сайте "Открытый бюджет" можно увидеть, из каких источников приходят деньги в бюджет и на что они направляются – по сферам и по ответственным подразделениям.

Кроме того, портал позволяет сравнить доходы и расходы города, а также Нижний Новгород – с другими миллионниками.

"Это позволяет увидеть динамику, понять, что происходит с городом, и куда мы двигаемся. Перед департаментом финансов стоит задача расширить список муниципалитетов для сравнения", – заявил мэр.

Кроме того, в блоке портала "Сервисы" скоро появятся опросы для жителей. Так муниципалитет сможет отслеживать общественное мнение по поводу бюджетных вопросов. Также в блоке "Сервисы" можно рассчитать свои налоги и задать вопрос специалистам департамента финансов.