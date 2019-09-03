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Общество

Экзоскелет начали использовать в реабилитации нижегородских пациентов

03 сентября 2019 18:14  [46] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Использование робототехники в реабилитации пациентов с тяжелыми травмами опорно-двигательного аппарата началось в больнице Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Пока речь идет об экзоскелете, который разработали российские ученые. Его начали использовать в больнице №33 Нижнего Новгорода и данная техника уже помогает десяти пациентам. В пресс-службе пояснили, что экзоскелет помогает восстановить утраченные навыки и активизировать работу практически всех органов и систем.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что "тема реабилитации и абилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья имеет огромное значение для развития региональной системы здравоохранения".

"В первую очередь это касается создания и оснащения реабилитационных отделений в крупнейших медицинских центрах региона. Они становятся и базой для проведения научных исследований, в том числе в области робототехники. Мы знаем, что ее использование помогает восстановить утраченные навыки и вернуть человека к привычной жизни. В Нижегородской области планируем не только продолжить апробацию уже имеющихся отечественных образцов, но и содействовать нашим разработчикам. В ближайших планах закупка уже нижегородских образцов и их испытания в рамках программ, которые формируются в регионе", - сказал Глеб Никитин.

Особенность экзоскелета в том, что он максимально точно повторяет все движения человека, которые выполняются при ходьбе, и кажется, что человек с очень серьезными заболеваниями передвигается самостоятельно.

Как сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Нижегородской области, заведующий отделением медицинской реабилитации городской больницы №33 Ольга Смирнова, в данном лечебном учреждении в год проходят реабилитацию более 900 пациентов, примерно треть из них это те, кто не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

Отметим, одной из основных задач национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, является внедрение новых технологий в случаях оказания высокотехнологической медицинской помощи.

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