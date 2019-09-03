Мемориал построен в Кстовском районе при поддержке благотворительного фонда ЛУКОЙЛ Общество

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Мемориал памяти погибших в Великой Отечественной войне построен в селе Великий Враг Кстовского района при поддержке благотворительного фонда ЛУКОЙЛ. Его открыли в торжественной обстановке 3 сентября 2019 года.

Инициативу проявили местные жители - собрали более 300 подписей. Поддержку оказали местные власти и благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ", который выделил средства на изготовление и установку мемориала.

На мраморных плитах увековечены имена тех, кто не вернулся с фронта. 150 жителей села отправились защищать страну, каждый третий - остался на поле боя. Каждая строка - это судьба и история подвига. Фамилии родственников расположены рядом - на войну уходили целыми семьями. Поколения будут чтить память отцов и матерей, бабушек и дедушек, отдавших жизни за мирное небо.

Место для мемориала выбрали не случайно. Парк на улице Волжской - один из красивейших уголков села, рядом - благоустроенная площадка и прекрасный вид на реку.

Жители Великого Врага выразили благодарность компании "ЛУКОЙЛ", при поддержке которой в их селе появилось особое место, куда можно не просто сходить погулять с детьми, а почтить память предков.