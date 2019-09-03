Особенности туров в Мексику

Отдых в Мексике представлен разнообразными вариантами на любой вкус и кошелек.

Мексика – это привлекательное направление для туристов. Туры в Мексику на двоих - это гарантия получения массы положительных эмоций и впечатлений. Страна древних народов ацтеков и майя отличается гостеприимством. Здесь расположены уникальные исторические достопримечательности. На побережье расположены современные курортные зоны с развитой инфраструктурой.



Отдохнуть в Мексике можно в течение всего года. Даже в самый холодный месяц январь вода остается прогретой до 24°С - 25°С. Богатство морской флоры и фауны привлекает тех, кто любит заниматься дайвингом или рыбной ловлей. На побережье Мексики много курортов для семейного отдыха. Прибрежные воды отличаются спокойным течением, а пляжи мягким и чистым песком.

Привлекательной особенностью экскурсионных туров в Мексику являются интересные экскурсии. Практически с любого места побережья можно отправиться в древние города ацтеков. Такие путешествия остаются в памяти на долгое время. Любители активного отдыха открывают для себя Мексику, как источник новых приключений. Здесь можно заниматься серфингом, исследованием пещер или скалолазанием. Также можно совершить пешие путешествия по изумительно красивым прибрежным лесам.

Безусловно, огромное впечатление остается от столицы Мексики Мехико. Это один из самых больших мировых мегаполисов с населением более 20 млн. человек. Здесь находится огромное количество достопримечательностей, поэтому Мехико часто называют музеем под открытым небом.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.