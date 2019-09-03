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Общество

Более 35 млн рублей планируют потратить на реставрацию здания, где расположен нижегородский к/т "Рекорд"

04 сентября 2019 11:21  [83] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 35 млн рублей планируется потратить на реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения "Общежитие института инженеров водного транспорта с кинотеатром "Рекорд", которое располагается по адресу: ул.Пискунова, 11/7 А. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

До 20 декабря 2019 года планируется провести масштабный блок работ, касающийся реставрации здания (потолков, стен, полов, окон, сцены и т.д.), формирования систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, установки системы охранного телевизионного наблюдения, автоматической охранной сигнализации, пожарной сигнализации и системы дымоудаления.

Заказчиком выступает Государственное автономное учреждение культуры Нижегородской области "ЦК "Рекорд"". Максимальная цена контракта составляет 35,7 млн рублей. Источник финансирования – средства бюджета Нижегородской области.

Сегодня, 4 сентября, закончился прием заявок на участие в конкурсе, началась работа комиссии.

Напомним, дизайн проекта реставрации здания разработал ООО "ИнтерПроф" за 499 тысяч рублей. 

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