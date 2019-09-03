Почти 50 машин скорой помощи и школьных автобусов получит Нижегородская область от федерации Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 50 машин скорой помощи и школьных автобусов получит Нижегородская область от правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 3 сентября 2019 года.

Нижегородской области будет предоставлено 11 машин скорой медицинской помощи класса В и С и 37 школьных автобусов (14 из них - вместимостью 13-20 человек, 23- вместимостью 21-24 человек).

Всего в регионы России будет направлено порядка четырех тысяч машин. На поставку автомобилей выделено 10 млрд рублей.

Поставщиками автомобилей выступят ООО "Автозавод "ГАЗ", ООО "УАЗ", ООО "Форд Соллерс Елабуга", ООО "ПАЗ" и ООО "КАВЗ".