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Общество

Почти 50 машин скорой помощи и школьных автобусов получит Нижегородская область от федерации

04 сентября 2019 12:16  [56] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 50 машин скорой помощи и школьных автобусов получит Нижегородская область от правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 3 сентября 2019 года.

Нижегородской области будет предоставлено 11 машин скорой медицинской помощи класса В и С и 37 школьных автобусов (14 из них - вместимостью 13-20 человек, 23- вместимостью 21-24 человек).

Всего в регионы России будет направлено порядка четырех тысяч машин. На поставку автомобилей выделено 10 млрд рублей.

Поставщиками автомобилей выступят ООО "Автозавод "ГАЗ", ООО "УАЗ", ООО "Форд Соллерс Елабуга", ООО "ПАЗ" и ООО "КАВЗ".

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