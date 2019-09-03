Рост объемов заказов для нижегородской атомной промышленности в 2019 году прогнозируется в 2 раза Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Рост объемов заказов для нижегородской атомной промышленности в 2019 году прогнозируется в 2 раза по сравнению с 2018 годом.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил вице-губернатор области Евгений Люлин.

"За 2018 год по сравнению с 2017 годом объем заказов для нижегородской атомной промышленности увеличился втрое – до почти 9 млрд рублей. В планах на 2019 год - рост заказов до почти 20 млрд рублей", - сказал Евгений Люлин.

В Нижегородской области функционирует ряд предприятий Госкорпорации Росатом. В этот перечень входит АО Инжиниринговая компания "АСЭ" (Нижний Новгород, прежнее название - НИАЭП), которое проектирует атомные электростанции и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами.

В Сарове расположен также входящий в состав Росатома Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Это крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного и научного значения.

Еще одна организация Росатома - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - федеральный научно-производственный центр радиоэлектронного профиля. Это научно-производственный комплекс, включающий научно-исследовательские и технологические подразделения, опытное производство радиоэлектронной аппаратуры и изделий микроэлектроники, вычислительный и испытательный центры.

Также в Нижнем Новгороде расположено "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И.Африкантова", заказчиками продукции которого, в том числе, являются предприятия Росатома. ОКБМ участвует в программе комплексной утилизации атомных кораблей на этапах обеспечения безопасного отстоя с невыгруженным топливом и выгрузки отработанного ядерного топлива. Предприятие имеет статус головного предприятия по техническому обеспечению перегрузки топлива и является разработчиком соответствующего технологического оборудования. Одновременно ОКБМ участвует в работах по обращению с отработанным ядерным топливом судовых реакторов и разработке средств для его хранения и транспортировки.

В пресс-службе правительства добавили, что Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал проект "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

"В начале проекта "Эффективная губерния" в прошлом году в нем участвовали всего несколько предприятий, - сообщил Евгений Люлин. - В этом году в нацпроекте уже более 50 промышленных компаний. Эти цифры говорят сами за себя. Промышленники – люди очень практичные, они не будут участвовать в любом проекте только ради галочки, если программа не приносит реальной пользы".

По словам вице-губернатора, в среднем объемы производства в результате реализации проектов по внедрению бережливых технологий выросли до 12,5 раз на разных участках. Потери от брака сократились до четырех раз. "По сути, предприятия повысили свою конкурентоспособность", - сообщил он.

"Развитие производства приводит к появлению новых рабочих мест. До конца 2020 года, по данным наших предприятий, планируется создание почти 1 000 новых рабочих мест", - подчеркнул Евгений Люлин.

Напомним, в июле 2019 года в Нижнем Новгороде прошел второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главная тема "Производительности 360" - вопросы реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".