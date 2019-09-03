Новейший круизный лайнер спустят на заводе "Красное Сормово" Культура и отдых

Фото: ПАО "Завод "Красное Сормово"

Новейший круизный лайнер проекта PV300 "Мустай Карим" сойдет со стапеля завода "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 11 сентября 2019 года в 11:00. Пассажирский теплоход строится на нижегородской верфи по заказу компании "ВодоходЪ".

Современный пассажирский теплоход строится на заводе "Красное Сормово" с весны 2017 года в рамках трехстороннего контракта, где изготовителем выступает ПАО "Завод "Красное Сормово", заказчиком – кэптивная лизинговая компания АО "Машпромлизинг" (ранее называвшаяся "Гознак-лизинг"), а получателем ООО "ВодоходЪ".

Лайнер "Мустай Карим" – станет первым судном подобного класса, построенным и переданным заказчику на отечественной верфи за последние 60 лет.

"Новый лайнер не будет уступать по уровню 4-5 звездочному отелю. Для пассажиров будет действовать несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары, большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе", - рассказал генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин.

Торжественный спуск станет открытым. Посетить мероприятие смогут все желающие. В 10:30 вход через северную проходную будет свободным.

Технические характеристики проекта PV300

Стальное самоходное судно с двумя поворотными винто-рулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с надстройкой бака, с четырехъярусной жилой надстройкой по всей длине судна с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.

Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва – Астрахань, Москва–Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва–Ростов-на-Дону с проходом Волго–Донским судоходным каналом.

Класс судна: X М-ПР 3,0 (лед 30) А.

Район плавания: внутренние водные пути Российской Федерации и морские районы, в соответствии с классом судна.

Дальность плавания: около 6 тысяч км.

Размещение пассажиров: предусмотрено 169 кают "Стандарт"(338 мест) и 2 каюты "Люкс" (4 места), всего 342 места.