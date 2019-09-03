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Бизнес

Банк "Открытие" начинает развивать бизнес на Камчатке

04 сентября 2019 13:38  [90] Бизнес

Банк "Открытие" начинает развивать бизнес на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как пояснили в пресс-службе, соглашение о сотрудничестве между банком "Открытие" и администрацией Камчатского края подписано в рамках V Восточного экономического форума. Документ подписали президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

В рамках соглашения банк "Открытие" увеличит количество регионов присутствия за счет Камчатского края, где кредитная организация открывает первый офис.

Банк готов принять участие в реализации региональной стратегии социально-экономического развития региона за счет размещения средств краевого Фонда капитального ремонта, содействовать региональным властям в выпуске облигационных займов, предоставлять лизинговое финансирование.

Еще одним важным направлением развития бизнеса банка "Открытие" на Камчатке станет участие в программе поддержки малого и среднего бизнеса в рамках соглашения с Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края. Банк также предоставит займы местным предприятиям МСБ по программе льготного кредитования МСП под 8,5% в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Также банк "Открытие" намерен финансировать инфраструктурные проекты края в социальной сфере, в медицине и дошкольном образовании, обеспечить индивидуальные условия пользования банковскими продуктами сотрудникам медицинских, образовательных учреждений и учреждений культуры. Речь идет об ипотеке и ее рефинансировании, зарплатных проектах.

Кроме того, банк рассматривает участие в благотворительных проектах на территории Камчатского края.

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