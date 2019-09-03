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Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в здании на территории "Дзержинского оргстекла"

04 сентября 2019 14:15  [204] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание горит на территории АО "Дзержинское оргстекло" 4 сентября 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как пояснили в ЕДДС Дзержинска, на территории завода горит здание, которое принадлежит компании "Металлогрупп". Возгорание началось из-за ремонтных работ. При пожаре пострадали два человека.

В МЧС добавили, что информация о возгорании в неэксплуатируемом здании поступила в 13:31, открытое горение удалось ликвидировать в 13:45. Площадь пожара составляет в настоящее время 100 кв.м. Угрозы, что огонь перекинется на близлежащие здания, не было.

Тушение пожара продолжается.

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