Два человека пострадали при пожаре в здании на территории "Дзержинского оргстекла" Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание горит на территории АО "Дзержинское оргстекло" 4 сентября 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как пояснили в ЕДДС Дзержинска, на территории завода горит здание, которое принадлежит компании "Металлогрупп". Возгорание началось из-за ремонтных работ. При пожаре пострадали два человека.

В МЧС добавили, что информация о возгорании в неэксплуатируемом здании поступила в 13:31, открытое горение удалось ликвидировать в 13:45. Площадь пожара составляет в настоящее время 100 кв.м. Угрозы, что огонь перекинется на близлежащие здания, не было.

Тушение пожара продолжается.