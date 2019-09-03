Последние новости рубрики Бизнес
04 сентября 2019 14:20  [32] Нижегородское "Импортозамещение" просят признать банкротом
04 сентября 2019 13:38  [89] Банк "Открытие" начинает развивать бизнес на Камчатке
04 сентября 2019 13:08  [75] Нижегородская область намерена увеличивать товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
04 сентября 2019 12:42  [111] Альфа-Банк увеличил объем выдачи ипотеки на 11%
04 сентября 2019 12:21  [81] Рост объемов заказов для нижегородской атомной промышленности в 2019 году прогнозируется в 2 раза
04 сентября 2019 09:30  [205] Директор фирмы в Арзамасе незаконно заработала 10 млн рублей
03 сентября 2019 17:03  [586] "Я - в селе, он - в городе, часто подписывала чистые бланки", - потерпевшая по делу Климентьева
03 сентября 2019 13:29  [1049] Нижегородского разработчика и строителя судов просят признать банкротом
03 сентября 2019 13:08  [350] ВТБ запускает продажи ипотечных кредитов в Саровбизнесбанке
03 сентября 2019 10:26  [468] Нижегородец заработал 3,2 млн рублей на несуществующих турпутевках
Бизнес

Нижегородское "Импортозамещение" просят признать банкротом

04 сентября 2019 14:20  [32] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ФНС РФ обратилась в арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением, в котором просит признать банкротом ООО "Импортозамещение" (Нижний Новгород). Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.

Третьеми лицами в судебном заседании выступают ИФНС по Сормовскому району Нижнего Новгорода, региональное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карторграфии, областное УГИБДД, а также Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса".

Суд 30 августа принял иска к производству и назначил на 11 ноября рассмотрение заявления ФНС по существу.

Сумма исковых требования налоговой к "Импортозамещению" составляет 817,3 тысячи рублей.

ООО "Импортозамещение" создано путем ликвидации завода бронированного стекла "Рида Гласс" (ликвидировано 23 марта 2009 года). Основным видом деятельности "Импортозамещения" является производство стекла и изделий из стекла. Уставный капитал общества составляет 20 тысяч рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph