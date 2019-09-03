Нижегородское "Импортозамещение" просят признать банкротом Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ФНС РФ обратилась в арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением, в котором просит признать банкротом ООО "Импортозамещение" (Нижний Новгород). Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.

Третьеми лицами в судебном заседании выступают ИФНС по Сормовскому району Нижнего Новгорода, региональное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карторграфии, областное УГИБДД, а также Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса".

Суд 30 августа принял иска к производству и назначил на 11 ноября рассмотрение заявления ФНС по существу.

Сумма исковых требования налоговой к "Импортозамещению" составляет 817,3 тысячи рублей.

ООО "Импортозамещение" создано путем ликвидации завода бронированного стекла "Рида Гласс" (ликвидировано 23 марта 2009 года). Основным видом деятельности "Импортозамещения" является производство стекла и изделий из стекла. Уставный капитал общества составляет 20 тысяч рублей.