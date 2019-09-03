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Бизнес

Банк "Открытие" вошел в десятку лучших цифровых банков страны

04 сентября 2019 14:45  [101] Бизнес

Банк "Открытие" вошел в десятку лучших цифровых банков страны. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что "Открытие" занял восьмую строчку в рейтинге лучших интернет-банков для ежедневных задач (Daily Banking), согласно исследованию Internet Banking Rank 2019 компании Markswebb. Банк существенно улучшил свои показатели в рейтинге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поднявшись на десять позиций вверх

Кроме того, банк "Открытие" вошел в ТОП-20 лучших банков в сегменте Digital Office, расположившись на 16 строчке соответствующего рейтинга.

Internet Banking Rank 2019 представляет собой сравнительный анализ интернет-банков для частных лиц с точки зрения функциональности и удобства для пользователя. Наиболее эффективными, согласно рейтингу Daily Banking, считаются интернет-банки, в которых клиенты могут наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте. В рейтинге Digital Office оценивалась полнота реализации в интернет-банке клиентских задач, требующих обращения в офис банка или телефонный контакт-центр.

"За последний год мы проделали большую работу, чтобы обеспечить качественно иной клиентский опыт пользователям нашего интернет-банка. Мы исследовали ежедневные потребности клиентов, а также их опыт в использовании каналов ДБО, что позволило нам значительно улучшить интерфейс и добавить новый функционал в интернет-банк", - сказал директор департамента Digital банка "Открытие" Александр Пятигорский.

"В планах "Открытия" - запуск новых опций, а также дальнейшая персонализация сервиса, что позволит сделать взаимодействие клиента с банком максимально удобным и полезным", - добавил он.

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