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Происшествия

Катафалк с телом умершего человека горел в Нижнем Новгороде

04 сентября 2019 15:12  [100] Происшествия

Фото: Соцсеть

Катафалк с телом умершего человека горел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

В ведомстве пояснили, что сообщение о возгорании ПАЗа, который служил катафалком, поступило в 12:14. В транспорте в это время находилось готовящееся к погребению тело мужчины.

К месту происшествия прибыли сотрудники пожарной службы. К этому времени пламя перекинулось на стоявшие рядом автомобили Nissan и Toyota, которые тоже обгорели. В 13:39 пожар был ликвидирован.

В МЧС добавили, что огонь не затронул тело умершего.

ЧП произошло на улице Сурикова в Советском районе. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Очевидцы в соцсети сообщают, что катафалк загорелся, когда родственники умершего везли тело на кладбище. "Пассажиры быстро успели эвакуироваться, а пожарные потушили автобус", - говорится в комментарии одного из участников группы "Типичный Нижний Новгород" в соцсети ВКонтакте.

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Теги:
МЧС Пожар
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