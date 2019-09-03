Нижегородские хирурги прооперировали питона Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Нижегородские хирурги прооперировали питона. Об этом сообщается в группе ветеринарного госпиталя "Зоозащита-НН" в социальной сети ВКонтакте.

Одиннадцатилетняя неядовитая самка питона по кличке Альбина является участником экспозиции выставки экзотических животных в ДК им. Свердлова на ул. Большой Покровской, 18.

Хирурги сделали Альбине кесарево сечение. Змея не могла разродиться на протяжении двух месяцев. Операцию осуществила бригада хирургов в присутствии анестезиолога и серпентолога. "Роды" длились шесть часов, змея находилась под газовым наркозом.

Отмечается, что в настоящее время питон хорошо себя чувствует.