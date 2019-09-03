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Общество

Операции "Автобус" и "Пешеходный переход" пройдут в Нижнем Новгороде 5 сентября

04 сентября 2019 17:08  [37] Общество

Операции "Автобус" и "Пешеходный переход" пройдут в Нижнем Новгороде 5 сентября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Во время профилактического мероприятия "Автобус" сотрудники Госавтоинспекции будут проверять соответствие технического состояния и конструкции транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров и грузов установленным требованиям, осуществлять контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по обеспечению безопасности дорожного движения в области пассажирских перевозок, пресекать незаконную предпринимательскую деятельность в сфере перевозок пассажиров и грузов, а также выявлять незаконно находящихся на территории РФ водителей-иностранцев.

Операция "Пешеходный переход" направлена на повышение культуры вождения среди водителей транспортных средств. Особое внимание сотрудники ДПС уделят таким нарушениям, как невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам, нарушение правил остановки и стоянки в зоне пешеходного перехода, а также переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.

Напоминаем, что за нарушение ПДД пешеходами предусмотрен штраф 500 рублей; водителями - от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

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