Операции "Автобус" и "Пешеходный переход" пройдут в Нижнем Новгороде 5 сентября Общество

Операции "Автобус" и "Пешеходный переход" пройдут в Нижнем Новгороде 5 сентября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Во время профилактического мероприятия "Автобус" сотрудники Госавтоинспекции будут проверять соответствие технического состояния и конструкции транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров и грузов установленным требованиям, осуществлять контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по обеспечению безопасности дорожного движения в области пассажирских перевозок, пресекать незаконную предпринимательскую деятельность в сфере перевозок пассажиров и грузов, а также выявлять незаконно находящихся на территории РФ водителей-иностранцев.

Операция "Пешеходный переход" направлена на повышение культуры вождения среди водителей транспортных средств. Особое внимание сотрудники ДПС уделят таким нарушениям, как невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам, нарушение правил остановки и стоянки в зоне пешеходного перехода, а также переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.

Напоминаем, что за нарушение ПДД пешеходами предусмотрен штраф 500 рублей; водителями - от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.