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Бизнес

Депутаты земского собрания Шарангского района скрыли свои доходы

05 сентября 2019 09:59  [38] Бизнес

Депутаты земского собрания Шарангского района скрыли свои доходы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 5 сентября 2019 года.

Установлено, что при составлении справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год 4 депутата Земского собрания муниципального района не отразили участие в коммерческих организациях, а также не указали доход от работы в качестве индивидуальных предпринимателей.

По выявленным нарушениям межрайонным прокурором главе местного самоуправления внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Напомним, врачи из Павлова скрыли доход по итогам прокурорской проверки.

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