Депутаты земского собрания Шарангского района скрыли свои доходы Бизнес

Депутаты земского собрания Шарангского района скрыли свои доходы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 5 сентября 2019 года.

Установлено, что при составлении справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год 4 депутата Земского собрания муниципального района не отразили участие в коммерческих организациях, а также не указали доход от работы в качестве индивидуальных предпринимателей.

По выявленным нарушениям межрайонным прокурором главе местного самоуправления внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.



Напомним, врачи из Павлова скрыли доход по итогам прокурорской проверки.