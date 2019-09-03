Депутаты земского собрания Шарангского района скрыли свои доходы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 5 сентября 2019 года.
Установлено, что при составлении справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год 4 депутата Земского собрания муниципального района не отразили участие в коммерческих организациях, а также не указали доход от работы в качестве индивидуальных предпринимателей.
По выявленным нарушениям межрайонным прокурором главе местного самоуправления внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Напомним, врачи из Павлова скрыли доход по итогам прокурорской проверки.
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