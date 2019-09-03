Последние новости рубрики Культура и отдых
05 сентября 2019 10:33  [100] Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Нижнем Новгороде 7-8 сентября
04 сентября 2019 12:25  [4368] Новейший круизный лайнер спустят на заводе "Красное Сормово"
03 сентября 2019 19:06  [300] Фестиваль креативного взаимообмена "ПианоФест" пройдет в Нижнем Новгороде
03 сентября 2019 14:37  [341] "БезОправданий": выставка молодых нижегородских художников пройдет в сентябре
03 сентября 2019 14:05  [468] Открытие нового сезона: "Брак по-итальянски" пройдет в нижегородском театре "Комедiя"
03 сентября 2019 12:28  [430] Камерный хор выступит с концертами на станциях нижегородского метро 6 сентября
01 сентября 2019 14:00  [604] "Более 50 тысяч человек посетили фестиваль "Высота" в Нижнем Новгороде", - Глеб Никитин
30 августа 2019 15:46  [421] Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" провели "День знаний" для первоклассников
29 августа 2019 12:03  [297] Ежедневная акция "Получи пятерку за покупку" с денежными призами проходит в Нижнем Новгороде
28 августа 2019 16:52  [427] Депутаты Думы Дзержинска проверили благоустройство парка "Утиное озеро"
Культура и отдых

Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Нижнем Новгороде 7-8 сентября

05 сентября 2019 10:33  [100] Культура и отдых

IX фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Нижнем Новгороде 7-8 сентября 2019 года. Организаторы рассказали, что событие пройдет на базе ежегодного фестиваля "42".

В программе: выступления выдающихся ученых и популяризаторов науки, интерактивные выставки, научные шоу, экскурсии, мастер-классы и многое другое. Вход на все мероприятия свободный.

Программа фестиваля: 7 сентября, в студгородке ННГУ, весь день будет работать свыше 30 площадок. Также для гостей будут идти лекции нон-стоп – всего в университетском кампусе пройдет пять лекториев, в том числе лекторий на главной сцене, гуманитарный, детский, химический и экспресс-лекторий, в рамках которого пройдет Science Slam. Хедлайнерами фестиваля станут научные журналисты Ася Казанцева и Алексей Водовозов (главная сцена), а также философ Кирилл Мартынов и лингвист Ирина Левонтина (гуманитарный лекторий). С полной программой можно ознакомиться в приложении к анонсу.

8 сентября, в Парке науки ННГУ (ул. Ульянова, 10б) пройдет марафон научно-популярного кино с фильмами от канала NAUKA.

В 2019 году Нижегородская область объявлена одной из семи центральных региональных площадок IX Всероссийского Фестиваля NAUKA 0+. Главной темой IX Всероссийского Фестиваля NAUKA 0+ станет "Таблица Менделеева".

Подробности в соцсети ВКонтакте.

(0+)

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph