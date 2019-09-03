Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Нижнем Новгороде 7-8 сентября Культура и отдых

IX фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Нижнем Новгороде 7-8 сентября 2019 года. Организаторы рассказали, что событие пройдет на базе ежегодного фестиваля "42".

В программе: выступления выдающихся ученых и популяризаторов науки, интерактивные выставки, научные шоу, экскурсии, мастер-классы и многое другое. Вход на все мероприятия свободный.

Программа фестиваля: 7 сентября, в студгородке ННГУ, весь день будет работать свыше 30 площадок. Также для гостей будут идти лекции нон-стоп – всего в университетском кампусе пройдет пять лекториев, в том числе лекторий на главной сцене, гуманитарный, детский, химический и экспресс-лекторий, в рамках которого пройдет Science Slam. Хедлайнерами фестиваля станут научные журналисты Ася Казанцева и Алексей Водовозов (главная сцена), а также философ Кирилл Мартынов и лингвист Ирина Левонтина (гуманитарный лекторий). С полной программой можно ознакомиться в приложении к анонсу.

8 сентября, в Парке науки ННГУ (ул. Ульянова, 10б) пройдет марафон научно-популярного кино с фильмами от канала NAUKA.

В 2019 году Нижегородская область объявлена одной из семи центральных региональных площадок IX Всероссийского Фестиваля NAUKA 0+. Главной темой IX Всероссийского Фестиваля NAUKA 0+ станет "Таблица Менделеева".

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