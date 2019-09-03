Новая "финансовая пирамида": нижегородцы перечислили мошенникам более 25 млн рублей Бизнес

15 жителей Дзержинска и Нижнего Новгорода оказались жертвами мошенничества. Руководство "финансовой пирамиды" незаконно завладело средствами на сумму более 25 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, по факту мошенничества кредитного потребительского кооператива (КПК) расследуется уголовное дело.

О противоправной деятельности КПК сотрудникам полиции стало известно в феврале 2019 года, когда в дежурную часть обратилась жительница Дзержинска. Женщина сообщила, что передала менеджеру кооператива 550 тысяч рублей, которые в последствие были похищены.

В ходе расследования сотрудники полиции установили, что свои денежные средства в КПК вложили жители Дзержинска и Нижнего Новгорода, где располагались представительства кредитного потребительского кооператива.

В настоящее время полицейские пытаются установить личности, причастные к совершению данных преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.