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Политика

Антибюрократическая учительская инициатива: "Единая Россия" предложила сократить документооборот

05 сентября 2019 11:51  [89] Политика

В "Единой России" предложили Министерству просвещения РФ унифицировать и сократить формы отчетности, а также надзорные мероприятия для учителей, в том числе минимизировать дублирование электронных и письменных документов. Такое предложение было включено в резолюцию по итогам заседания дискуссионной площадки партии "Благополучие человека" на тему "Антибюрократическая учительская инициатива", рассказали в НРО партии.

"Подавляющее большинство учителей отмечают одной из главных проблем в своей работе составление различных отчетов, анкет и других документов. Это бесконечная бумажная волокита, под гнетом которой оказались наши учителя. Именно поэтому "Единая Россия" решила организовать дискуссионную площадку "Благополучие человека" и обсудить эту серьезнейшую проблему", - отметил заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Участники дискуссии предложили утвердить единый для всей страны исчерпывающий перечень обязательных отчетных документов для педагогов, в который должны войти: учет успеваемости обучающихся (ведение электронного дневника и электронного журнала); поурочный план (технологическая карта урока) и учебная программа (календарно-тематический план занятий). Помимо этого, Минпросвещению предлагается минимизировать количество отчетов и их формы.

Координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа" Алена Аршинова пояснила, что, согласно данным статистики организации по экономическому сотрудничеству и развитию, сегодня российский учитель в среднем тратит 40% рабочего времени на заполнение отчетности. В то же время, по ее словам, у директора школы на прямые обязанности (управлять образовательной организацией) остается только 13%.

"Я уверена, что путем законодательной работы, в том числе депутатов фракции "Единой России", проблема загруженности учителей "бумажной" работой будет решена", - заключила она, подчеркнув, что партия "будет принимать решение на основе мнения учителей".

Ранее в 56 регионах страны состоялись региональные дискуссии на тему "Антибюрократическая учительская инициатива". Участие в обсуждениях, посвященных мерам по освобождению педагогов от излишней бюрократической нагрузки, приняли более 700 экспертов, общественников, учителей, представителей органов образования и родительского сообщества. Всего по результатам региональных дискуссий в центральный исполком партии поступило более 5 тысяч предложений по уменьшению "бумажной" нагрузки на преподавателей.

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