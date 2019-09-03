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Бизнес

Глеб Никитин подписал соглашение с Росконгрессом

05 сентября 2019 13:22  [82] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение с директором Фонда "Росконгресс" Александром Стуглевым. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Подписание соглашения состоялось в рамках Восточного экономического форума 4 сентября 2019 года.

Соглашение предусматривает продвижение перспективных инвестиционных и экспортных проектов Нижегородской области через международную и региональную партнерскую сеть "Россконгресса", в перечень которых входят инвестиционные фонды, ассоциации промышленников и предпринимателей, международные правительственные комиссии и деловые советы, торговые представительства и экономические блоки посольств РФ за рубежом, посольства и торговые представительства зарубежных государств на территории России, юридические сообщества за рубежом.

Документ предусматривает презентационные сессии Нижегородской области на ежегодных зарубежных мероприятиях Росконгресса, а также продвижение региона на основных конгрессно-выставочных мероприятиях России: Петербургском международном экономическом форуме, в том числе в рамках проекта "Регионы России: новые точки роста", Восточном экономическом форуме, Российском инвестиционном форуме, Международном арктическом форуме, Российской энергетической неделе.

"Рассчитываем, что это соглашение сделает более эффективным для нас и инвесторов нашего региона. Только в 2019 году мы подписали более 20 соглашений на площадках "Росконгресса" (ПМЭФ, РИФ, ВЭФ), часть из которых уже перешла из стадии подготовки в стадии реализации проектов", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных. Готовится заявка на создание особой экономической зоны (ОЭЗ).

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