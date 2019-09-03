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Экономика

Банк "Открытие" и ГК "Доброфлот" договорились о сотрудничестве

05 сентября 2019 13:54  [98] Экономика

В рамках V Восточного экономического форума банк "Открытие" и АО "Южморрыбфлот" (входит в ГК "Доброфлот") заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и управляющий группой компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.

Целью соглашения является участие банка в финансировании текущей деятельности и инвестиционных проектов "Южморрыбфлота", рефинансирование ранее выданных кредитов, размещение счетов компании в банке, организация расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности АО.

Кроме того, соглашение предусматривает предоставление АО "Южморрыбфлот" банковских гарантий, хеджирование валютных и товарных рисков, реализацию конверсионных сделок. Банк также готов консультировать партнера по вопросам размещения акций.

Южноморская база рыбфлота (АО "Южморрыбфлот) - российская компания, осуществляющая рыбный промысел, переработку и консервирование рыбо- и морепродуктов. Рыбодобывающий флот компании состоит из 15 судов. У предприятия есть свой консервный завод. Входит в Группу компаний "Доброфлот". Штаб-квартира расположена во Владивостоке.

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