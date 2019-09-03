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Общество

Модели развития территории Стрелки предложат к концу ноября

05 сентября 2019 14:26  [53] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

ООО "Офис открытой архитектуры" (Нижний Новгород) выбрано для исследования территории Стрелки, что бы разработать модели развития этого пространства. Об этом сообщает Институт развития городской среды Нижегородской области, который организовал конкурс по выбору компании для разработки исследования территории Стрелки.

Разработка проекта модели развития Стрелки станет первым этапом работ по развитию этой территории.

По условиям контракта, "Офис открытой архитектуры" исследует территорию и представит модель развития до 21 ноября 2019 года.

Ранее руководитель "Института развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина говорила, что исследование Стрелки будет комплексным, а само пространство в итоге станет таким, каким его захочет видеть общественность: это может быть культурно-рекреационное пространство под открытым небом, или на этой территории осуществить строительство для того, что бы использовать как комфортное сезонное пространство.

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