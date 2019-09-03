Диспетчеров всего транспорта Нижнего Новгорода хотят объединить в единый центр Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Единый диспетчерский центр, который объединит все виды наземного городского транспорта, планируется создать в Нижнем Новгороде. О таком намерении в долгосрочной перспективе заявил депутатам директор МКУ "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" Владимир Некрасов в ходе выездного заседания комиссия городской Думы по транспорту и связи 5 сентября 2019 года.

"У нас очень много служб – ЦДС пассажирского транспорта, электротранспорта, в частности – метро. Есть перспектива создания единой диспетчерской службы управления всем наземным транспортом на территории Нижнего Новгорода", - сказал он.

Что для этого нужно?

По словам Владимира Некрасова, для этого необходимы многочисленные технические и юридические мероприятия.

"Нужно установить современное навигационное оборудование на всех транспортных средствах. На это требуются значительные денежные средства. Что касается юридической стороны вопроса, внести изменения в закон Нижегородской области, чтобы делегировать нам полномочия по сбору и обработке информации", - пояснил Владимир Некрасов.

Сейчас, как и другие муниципалитеты, ЦДС городского пассажирского транспорта Нижнего Новгорода должны передавать информацию в диспетчерскую службу Нижегородской области.

(фото: НИА Нижний Новгород)

"Они занимаются только сбором информации, а мы контролем, мониторингом и регулированием. Их программный комплекс не позволяет управлять городским транспортом", - добавил директор ЦДС Нижнего Новгорода.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков согласился, что городской ЦДС успешно выполняет свои функции и может стать единым центром руководства городским транспортом. Он пообещал ходатайствовать о внесении изменения в законодательство.

Чем занимается диспетчерская служба?

ЦДС является оператором городской системы контроля и мониторинга за работой пассажирского транспорта.

Основные задачи системы: создание и ведение единого электронного реестра маршрутной сети города, создание справочников маршрутов и остановочных пунктов, создание базы навигационного оборудования, сбор, обработка и хранение навигационных данных, поступающих от транспортных средств, учет, контроль и информационное сопровождение пассажиров муниципального транспорта.

(фото: НИА Нижний Новгород)

"Диспетчеры могут увидеть на карте всю транспортную сеть в целом, конкретный маршрут или даже транспортное средство. Посмотреть прохождение им расписания в графике, историю движения и скорость на определенных участках. Если какая-то машина, вдруг, не вышла на линию, скорректировать интервалы", - продемонстрировал один из аспектов работы Владимир Некрасов.

Управляет движением транспортных средств служба путем взаимодействия с диспетчерскими перевозчиков и, в случае с муниципальным транспортом – с самими водителями. Данные о прохождении маршрута и текстовые сообщения появляются на дисплее навигационного оборудования.

В настоящее время к системе ЦДС подключено 540 муниципальных автобусов, 770 автобусов частных перевозчиков и 460 единиц наземного электротранспорта.

Ближайшие перспективы

Говоря о ближайших перспективах, Владимир Некрасов назвал повышение уровня информированности пассажиров о транспортном процессе.

"Сейчас заключены договора с информационными сервисами Google, Яндекс, Bustime, Инфатория о передаче на их сервисы навигационной информации с целью отображения на их информационных ресурсах. Также информирование нижегородцев происходит с помощью "умных остановок". Это сделано, чтобы пассажир мог увидеть, где находится транспорт и спланировать свою поездку", - сказал он.

СПРАВКА:

Муниципальное казенное учреждение "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" зарегистрировано как юридическое лицо в октябре 2017 года. Целью создания учреждения, в частности, был контроль за исполнением перевозчиками условий муниципальных контрактов, выполнение муниципальных услуг, обеспечение функционирования навигационно–информационной системы контроля и мониторинга наземного пассажирского транспорта. С 2005 года ЦДС была муниципальным предприятием.