Иван Носков поручил подготовить интерактивную экологическую карту Дзержинска Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Глава Дзержинска Иван Носков поручил подготовить интерактивную экологическую карту городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Разработчикам проекта поручено собрать от жителей Дзержинска подробную информацию о местах незаконного складирования мусора, стихийных свалках в лесах, местах сброса тех или иных отходов.

Поступающие от жителей города заявки будут обрабатываться и заноситься в базу данных с привязкой к конкретному адресу на интерактивной карте города.

После получения информации о свалках сотрудники профильного управления администрации города обязаны принимать меры оперативного реагирования с выездом на место. Далее будут задействованы все имеющиеся законные механизмы по установлению виновников и устранению стихийных свалок.

Сообщить о местах несанкционированных свалок можно уже сейчас. Нужно заполнить форму, указав адрес свалки. Также можно сообщить об экологической проблеме по электронному адресу svalka313@yandex.ru.

"Участие горожан в формировании экологической интерактивной карты Дзержинска ускорит процесс наведения порядка в городе, поможет в поиске конкретных лиц, виновных в незаконном сбросе отходов, сделает город чище", - отметил Иван Носков.