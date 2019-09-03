Иван Носков поручил подготовить интерактивную экологическую карту Дзержинска

Фото:
Глава Дзержинска Иван Носков поручил подготовить интерактивную экологическую карту городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Разработчикам проекта поручено собрать от жителей Дзержинска подробную информацию о местах незаконного складирования мусора, стихийных свалках в лесах, местах сброса тех или иных отходов.
Поступающие от жителей города заявки будут обрабатываться и заноситься в базу данных с привязкой к конкретному адресу на интерактивной карте города.
После получения информации о свалках сотрудники профильного управления администрации города обязаны принимать меры оперативного реагирования с выездом на место. Далее будут задействованы все имеющиеся законные механизмы по установлению виновников и устранению стихийных свалок.
Сообщить о местах несанкционированных свалок можно уже сейчас. Нужно заполнить форму, указав адрес свалки. Также можно сообщить об экологической проблеме по электронному адресу svalka313@yandex.ru.
"Участие горожан в формировании экологической интерактивной карты Дзержинска ускорит процесс наведения порядка в городе, поможет в поиске конкретных лиц, виновных в незаконном сбросе отходов, сделает город чище", - отметил Иван Носков.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+