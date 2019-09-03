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Общество

Нижний Новгород хочет закупить оборудование для подсчета безбилетников на транспорте

05 сентября 2019 18:16  [76] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижний Новгород хочет закупить оборудование для подсчета безбилетников на транспорте. Об этом сообщил директор МКУ "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" Владимир Некрасов в ходе выездного заседания комиссии городской Думы по транспорту и связи 5 сентября 2019 года.

По его словам, система мониторинга пассажиропотока позволит оценить популярность маршрута и собираемость доходов. Это возможно при синхронизации с системой АСКОП. В настоящее время проводятся тестовые испытания этой системы на одном трамвае.

"Абсолютно очевидно, что такого рода системы востребованы и влияют на собираемость оплаты в автобусах и других видах наземного транспорта. Мы обратились в администрацию и ждем от них предложений по финансированию такого рода изменений. Когда мы увидим и оценим финансовую модель, поймем, что это эффективно вложенные средства, мы выйдем с предложением о дополнительном финансировании и будем искать источники", - сказал председатель комиссии городской Думы по транспорту и связи Станислав Прокопович.

Заместитель главы Нижнего Новгорода по информационным технологиям Алексей Карапузов пояснил, что сейчас до конца непонятно, какое оборудование нужно для подсчета пассажиров - инфракрасные датчики, которые считают людей на входе или же камеры, которые считают пассажиров "по головам". Но так или иначе, по его словам, в настоящее время закупать такое оборудование повсеместно экономически невыгодно.

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