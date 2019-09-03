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Общество

Нижегородским студентам рассказали, как правильно выбрасывать пластик в контейнер, - пресс-служба правительства

05 сентября 2019 18:43  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Акция по экологическому просвещению "Пластиковая операция" состоялась в нижегородском лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Акцию провели представители министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Мероприятие состоялось уже в третий раз.

Для студентов организовали мастер-класс – как правильно выбрасывать пластик в контейнер, чтобы потом его можно было пустить на переработку.

"Ребята должны были сначала открутить крышку, после – снять этикетку, проверить чистоту тары и смять бутылку. И только потом опустить пластик в специальный контейнер", - пояснили в пресс-службе алгоритм действий.

"В Южной Корее все точно так же. Мы берем бутылку, откручиваем крышку, убираем этикетку, промываем, сминаем и бросаем в специальный контейнер", - приводит пресс-служба слова студентки НГЛУ Ким Ханёл.

Девушка также организовала флэш-моб среди иностранных студентов ВУЗа, которые написали на листе ватмана слово "Экология" на разных языках мира. После акции его подарили министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

"НГЛУ и дальше будет поддерживать экологические инициативы, поскольку мы получили хороший отклик от студентов, и есть спрос на экопросвещение. Мы планируем проводить совместные мероприятия с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области, в том числе рассчитываем на лекции на экологическую тематику", - сказала помощник ректора по связям с общественностью НГЛУ им.Н.А.Добролюбова Олег Пикунов.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в ВУЗе формируется экологическое сообщество с участием иностранных студентов. Также рассматривается возможность вступления в Ассоциацию "зеленых" ВУЗов России и внедрения на территории НГЛУ им. Н.А.Добролюбова раздельного сбора отходов.

"По моему поручению в рамках реализации национального проекта "Экология" в регионе будет усилена работа по экологическому просвещению нижегородцев. В школах и детских садах регулярно будем проводить специальные уроки и экскурсии. Планируем привлекать и общественников к этой работе. Важно именно с детства прививать ребятам основы бережного отношения к окружающей среде", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, об экологическом воспитании молодежи Глеб Никитин не раз говорил на заседаниях рабочей группы по экологии Государственного совета России. Глава региона отметил, что сейчас важно изменить сознание людей в отношении сохранения окружающей среды и с детства рассказывать о правильном обращении с отходами. Глеб Никитин также добавил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология.

1 августа 2019 года в Нижегородской области стартовал первый этап перехода на раздельный сбор мусора. Пока организован отдельный вывоз ПЭТ пластика, а с 1 января 2020 года раздельный сбор ТКО на территории области будет осуществляться в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

С 2019 года в России началась реализация национального проекта "Экология", утвержденного указом президента РФ Владимира Путина.

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