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Общество

Парковка вместо гаражей: в Сормовском районе освобождают пространство во дворах

06 сентября 2019 09:37  [92] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Сормовском районе власти освобождают пространство во дворах. Для этого, в переулке Хмелева будет снесено 30 незаконных гаражей. Как сообщили в администрации Сормовского района, по просьбе жителей на их месте планируется разместить парковочные места.

Металлические гаражи в переулке появились в начале 90-х годов. По данным районной администрации, о предстоящем сносе всех владельцев незаконных построек уведомили через объявления. Некоторые вызвались добровольно демонтировать незаконные постройки, предварительно убрав все хранящееся в гараже имущество. Работы по сносу уже начались.

"В целом, все владельцы согласны с тем, что металлические конструкции стоят незаконно. Но есть повсеместная проблема - отсутствие парковочных мест, сейчас во многих семьях по 2-3 машины, именно на это указывают жители. Поэтому мы решили в будущем заасфальтировать эту территорию. Сейчас снесем все незаконные конструкции, разравняем грунт. За зиму он уляжется, а в будущем году будет твердое дорожное покрытие для парковки", - рассказали в управлении коммунального хозяйства администрации Сормова.

Открытые парковочные места вместо незаконных построек решают сразу несколько проблем, считает глава Сормовского района Дмитрий Сивохин.

В 2019 году на снос незаконно установленных гаражей и сараев в Нижнем Новгороде выделено более 11,7 млн. рублей. Как уточнили в городском департаменте благоустройства, средства были распределены между районными администрациями. В приоритете на снос объекты, которые не имеют правоустанавливающих документов и представляют опасность жизни и здоровью граждан.

Напомним, в Сормовском районе на месте сносимых гаражей также построили новую дорогу, на участке по улице Песочной – от переулка Пензенского до улицы Исполкома.

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