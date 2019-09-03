Сквер "Канавинский" открыли после реконструкции в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НРО "Единая Россия"

Сквер "Канавинский" (по Московскому шоссе) открыли после реконструкции в Нижнем Новгороде. Как сообщили в НРО партии "Единая Россия", работы по благоустройству объекта проводились по партийному проекту "Городская среда".

Как отметил депутат государственной Думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Денис Москвин, это пространство было выбрано исходя из пожеланий жителей. Все работы, проводимые в сквере, также были согласованы с нижегородцами.

Помимо устройства пешеходных дорожек, тротуаров, в сквере было проведено озеленение: высажены деревья и цветы, установлены клумбы. Кроме того, появилось место для выгула собак, велосипедная дорожка и комфортная зона для спокойного отдыха.

Однако главной особенностью общественного пространства стала зона памп-трека, представляющая собой специальную трассу для занятия активными видами спорта.

"Мы видим, с каким интересом и радостью реагируют люди на результат проделанной работы, для нас это самое важное. Мы видим, как преображаются пространства, как в целом в лучшую сторону меняется восприятие жителей своего родного города. Это и есть главная задача нашего проекта", - рассказал Денис Москвин.

Депутат также отметил, что при формировании бюджета на следующие годы, средства на продолжение масштабных работ по благоустройству должны быть заложены в необходимых объемах.

"Такой масштабной реконструкции у нас не было никогда. Более 400 новых объектов только в этом году. И, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы работы в таких же, а, возможно, еще больших объемах, проводились и дальше. В ближайшее время в Государственной Думе нам предстоит принять проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021-2022 годов. И вопросам реализации партийных проектов мы, безусловно, уделим особое внимание. Чтобы таких ярких пространств, как "Канавинский" сквер, становилось все больше", - добавил Денис Москвин.