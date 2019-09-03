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Культура и отдых

Финал акции по розыгрышу сертификатов на 100 тысяч рублей пройдет в ТРК "НЕБО"

06 сентября 2019 11:39  [58] Культура и отдых

Финал акции "Продли лето с Maximilian" по розыгрышу сертификатов на общую сумму 100 тысяч рублей пройдет в ТРК "НЕБО". Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

Сертификаты разыграют в воскресенье, 8 сентября, в 14:00. Один из участников уйдет с праздника с весомым денежным призом – 100 тысяч рублей на посещение крупнейшего в Нижнем Новгороде баварского ресторана.

Акция стартовала 1 июля 2019 года. На протяжении двух месяцев посетители ТРК "НЕБО" совершали покупки на сумму от 2 тысяч рублей в магазинах комплекса, регистрировали чеки на стойке информации и получали купоны. Теперь будет разыграно 15 ценных призов от магазинов и ресторанов комплекса. Обладателю главного приза достанутся сертификаты различным номиналом на общую сумму 100 тысяч рублей, которые победитель акции сможет в течение года потратить в баварском ресторане Maximilian.

В день проведения финала акции всех гостей ТРК "НЕБО" ждет яркая шоу-программа: зажигательное Бармен-шоу от SKY BAR SHOW, выступление кавер-группы "Кузькины дети" и многое другое.

"ТРК "НЕБО" регулярно радует своих покупателей розыгрышами ценных призов и акциями. Надеемся, что все участники, как и мы, с нетерпением ждут финала акции, который станет настоящим праздником для всех посетителей торгового центра", - рассказала директор по связям с общественностью ТРК "НЕБО" Анна Волкова.

Любой желающий по-прежнему может стать участником акции, совершать покупки и регистрировать чеки можно до 14:00 8 сентября.

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