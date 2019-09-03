Черный пруд в Нижнем Новгороде благоустроят до конца 2019 года Общество

Фото: Надежда Шувалова (с сайта nnmama.ru)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сквер "Черный пруд" в Нижнем Новгороде благоустроят до конца 2019 года. На сайте госзакупок размещена информация об аукционе, который назначен на 18 сентября.

В течение 30 дней с момента заключения контракта подрядчик должен будет провести демонтажные работы, отремонтировать дорожки и ограждения, устроить газоны и цветники, установить малые архитектурные формы. В частности, появятся световой навес и игровой элемент в форме рыбы "карп".

На благоустройство планируется потратить 6,9 млн рублей. Источник финансирования – средства бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год.

Заказчиком работ выступает администрация Нижегородского района.

СПРАВКА:

Черный пруд - сквер у пересечения улиц Ошарской и Пискунова на месте засыпанного водоема. До 1621 года это место служило местом стока поверхностных вод со всей прилегающей к нему водосборной территории.

В 1831 году купец Медовиков вычистил за свой счет пруд и развел вокруг него сад, где ежегодно 1 мая устраивал праздник. На середине пруда был установлен плавучий храм, освещаемый китайскими фонарями. Летом там работала лодочная станция, зимой на пруду устраивали каток.

В 1926 году пруд осушили и засыпали.