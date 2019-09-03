Дзержинские тепловые сети отремонтировали теплотрассу на перекрестке пр.Чкалова и ул.Ватутина Общество

Дзержинские тепловые сети отремонтировали теплотрассу на перекрестке пр.Чкалова и ул.Ватутина

Дзержинские тепловые сети (ДТС) Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" завершили работы по устранению выявленной утечки теплоносителя на участке магистрального трубопровода под автодорогой на перекрестке проспекта Чкалова и улицы Ватутина. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ремонтно-восстановительные работы 4–5 сентября в круглосуточном режиме проводили бригады ДТС с использованием специальной техники. Все работы завершились в соответствии с согласованными с администрацией города сроками.

В ходе ремонта специалисты заменили участки трубопровода Ду 500 мм протяженностью 44 метра. Горячее водоснабжение отключенных объектов было возобновлено в 12:00 5 сентября, движение автотранспорта на перекрестке открыто в 00:00 6 сентября.