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Общество

Нескольким автобусам организовали новый остановочный пункт на улице Янки Купалы

06 сентября 2019 12:31  [123] Общество

Фото: Архивное фото пресс-службы администрации Нижнего Новгорода

Нескольким автобусам организовали остановочный новый пункт на улице Янки Купалы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Речь идет об автобусных маршрутах №№ А-40, А-69, А-85, Т-13, Т-40. Остановка "Улица Янки Купалы" будет действовать в направлении микрорайона "Юг".

При этом для автобусов №№ А-40, А-69, Т-13, Т-40 остановку "Улица Янки Купалы" организуют между пунктами "Улица Старых Производственников" и "6 микрорайон", а для автобусов №А-85 - между пунктами "Больница №40" и "6 микрорайон".

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