Нижегородку, продавшую 85 несуществующих турпутевок, арестовали в Москве Происшествия

Жительницу Нижегородской области, которая продала 85 несуществующих туристических путевок, арестовали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе пояснили, что 39-летняя женщина создала сайт, где размещала скопированную с других туристических интернет-ресурсов информацию. Граждане приобретали туры, оплачивали их, но, прибыв на место отдыха узнавали, что, тур не оплачен.

Обманутыми покупателями оказались и туристы, которые прибыли в Сочи. Они обратились в првоохранительные органы, которые приступили к розыску мошенников. Женщину, которую они подозревали в преступлении, удалось задержать в Москве.

В отношении нижегородки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество" (ч.4 ст.159 УК РФ). Сейчас расследование дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.