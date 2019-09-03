АПЗ награжден переходящим флагом Арзамаса Бизнес

Фото: Пресс-служба АПЗ

АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" (АПЗ) награждено переходящим флагом Арзамаса. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Награду за социально-экономический вклад в развитие города генеральному директору Олегу Лавричеву вручил мэр города Александр Щелоков.

Как отметили в пресс-службе, АО "АПЗ" ежегодно демонстрирует положительную динамику производства. Кроме того, коллектив предприятия создает рабочие места, внедряет новые технологии, разрабатывает перспективную продукцию гражданского и специального назначения.

АПЗ также ежегодно реализует социальные программы. Большинство социально значимых мероприятий в Арзамасе проходят при участии АПЗ.

Торжественное собрание актива города, на котором чествовали работников разных профессиональных сфер, состоялось в канун 441-й годовщины со дня основания Арзамаса в городском доме культуры.

"Люди и коллективы, которые получают благодарности от города, ежедневным трудом показывают положительный пример. В зале присутствуют те, кто не только знает свои права, но и четко выполняет свои обязанности. Те, кто демонстрирует, как нужно относиться к работе и к жизни. Хочу поблагодарить и руководителей предприятий за тот курс, который мы вырабатываем вместе, управляя городским хозяйством", - сказал глава города Александр Щелоков.

Арзамас создает пятую часть всего оборонного заказа, который дает стране Нижегородская область. Руководитель АО "АПЗ" Олег Лавричев первым был приглашен на сцену для вручения высшей городской награды – переходящего флага Арзамаса.



"Много лет подряд руководство Арзамаса вручает приборостроительному заводу переходящий флаг города за вклад в его социально-экономическое развитие. Безусловно, эта высокая оценка мотивирует нас на дальнейший производительный труд. Думаю, что и работники предприятия гордятся теми успехами, которых они достигают на своих рабочих местах. Выражаю за это благодарность всем сотрудникам завода, желаю благополучия и здоровья. Особенная благодарность ветеранам, которые всегда рядом с предприятием, интересуются его делами и достижениями. Впереди коллектив АПЗ ждет много интересных и плодотворных дел. Надеюсь, они окажутся нам также по плечу", - отметил Олег Лавричев.

Также в этот день почетными грамотами и благодарственными письмами Арзамаса и городской Думы были награждены десять приборостроителей.

Подводя итоги мероприятия, Александр Щелоков поблагодарил АПЗ и другие предприятия за помощь в организации празднования Дня города.