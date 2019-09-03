Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно данным портала "Работа в России", больше всего получают работники транспортной, производственной, строительной сфер и добывающей промышленности.
Пилоты могут получить должность с зарплатой до 350 тысяч рублей, помощники капитана - до 300 тысяч рублей, машинисты горных выемочных машин - 200 тысяч рублей и т.д.
На зарплату более 80 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и др.
СПРАВКА:
Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий "Работа в России" является федеральной государственной информационной системой, содержащей информацию о возможностях трудоустройства, об инвестиционных проектах, реализуемых в регионах, программах повышения трудовой мобильности, об условиях жизни и работы на территории различных регионов, включая сведения об инфраструктуре и другая информация в сфере занятости населения. В настоящее время на портале представлены более 1,5 млн вакансий и 950 тысяч резюме соискателей.
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