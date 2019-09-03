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Общество

Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии

06 сентября 2019 13:24  [80] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным портала "Работа в России", больше всего получают работники транспортной, производственной, строительной сфер и добывающей промышленности.

Пилоты могут получить должность с зарплатой до 350 тысяч рублей, помощники капитана - до 300 тысяч рублей, машинисты горных выемочных машин - 200 тысяч рублей и т.д.

На зарплату более 80 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и др.

СПРАВКА:

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий "Работа в России" является федеральной государственной информационной системой, содержащей информацию о возможностях трудоустройства, об инвестиционных проектах, реализуемых в регионах, программах повышения трудовой мобильности, об условиях жизни и работы на территории различных регионов, включая сведения об инфраструктуре и другая информация в сфере занятости населения. В настоящее время на портале представлены более 1,5 млн вакансий и 950 тысяч резюме соискателей.

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