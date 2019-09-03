Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным портала "Работа в России", больше всего получают работники транспортной, производственной, строительной сфер и добывающей промышленности.

Пилоты могут получить должность с зарплатой до 350 тысяч рублей, помощники капитана - до 300 тысяч рублей, машинисты горных выемочных машин - 200 тысяч рублей и т.д.

На зарплату более 80 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и др.

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