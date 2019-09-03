Нижегородские власти пообещали устранить последствия провала на Зеленском съезде до конца сентября Общество

Власти пообещали устранить последствия провала на Зеленском съезде до конца сентября. Об этом сообщил заместитель главы города Виктор Сдобняков. После обращений горожан он выехал на место и распорядился заменить там ограждение.

По словам Сдобнякова, в результате ливневых дождей произошло вымывание грунта, которое и привело к провалу асфальтового покрытия.

Он также сказал, что обычно в таких ситуациях устанавливают винтовые сваи, заливают опорную балку, конструкцию засыпают щебнем, песком и восстанавливают асфальтовое покрытие.

Из-за старого коллектора, который обнаружили на месте аварии, место сначала обследуют, после этого найдут подходящее техническое решение.

"Поставлена задача устранить последствия провала до конца месяца", – добавил Виктор Сдобняков.

Фото: из соцсети ВКонтакте