Нижегородские власти пообещали устранить последствия провала на Зеленском съезде до конца сентября

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Власти пообещали устранить последствия провала на Зеленском съезде до конца сентября. Об этом сообщил заместитель главы города Виктор Сдобняков. После обращений горожан он выехал на место и распорядился заменить там ограждение.
По словам Сдобнякова, в результате ливневых дождей произошло вымывание грунта, которое и привело к провалу асфальтового покрытия.
Он также сказал, что обычно в таких ситуациях устанавливают винтовые сваи, заливают опорную балку, конструкцию засыпают щебнем, песком и восстанавливают асфальтовое покрытие.
Из-за старого коллектора, который обнаружили на месте аварии, место сначала обследуют, после этого найдут подходящее техническое решение.
"Поставлена задача устранить последствия провала до конца месяца", – добавил Виктор Сдобняков.
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