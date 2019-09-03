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Общество

Нижегородские власти пообещали устранить последствия провала на Зеленском съезде до конца сентября

06 сентября 2019 14:05  [96] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Власти пообещали устранить последствия провала на Зеленском съезде до конца сентября. Об этом сообщил заместитель главы города Виктор Сдобняков. После обращений горожан он выехал на место и распорядился заменить там ограждение.

По словам Сдобнякова, в результате ливневых дождей произошло вымывание грунта, которое и привело к провалу асфальтового покрытия.

Он также сказал, что обычно в таких ситуациях устанавливают винтовые сваи, заливают опорную балку, конструкцию засыпают щебнем, песком и восстанавливают асфальтовое покрытие.

Из-за старого коллектора, который обнаружили на месте аварии, место сначала обследуют, после этого найдут подходящее техническое решение.

"Поставлена задача устранить последствия провала до конца месяца", – добавил Виктор Сдобняков.

Фото: из соцсети ВКонтакте 

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