Первое рабочее заседание VI состава Молодежного парламента прошло 6 сентября Политика

Первое рабочее заседание шестого состава Молодежного парламента прошло в Законодательном собрании Нижегородской области 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

В заседании приняли участие заместитель председателя регионального парламента Ольга Щетинина и заместитель управляющего делами правительства Нижегородской области Сергей Бочаров.



В рамках мероприятия председатель Молодежного парламента Мария Самоделкина представила план работы на год.

Одной из главных тем обсуждения стал вопрос о формировании молодежного кадрового резерва при реализации проекта "Команда правительства". Проект направлен на создание условий для выявления и продвижения талантливой молодежи на государственной службе в органах власти Нижегородской области.

Как отметила Мария Самоделкина, планируется, что участники будут разрабатывать свои общественно значимые проекты и защищать их. Кроме того, для ребят будут организованы стажировки в органах власти. По итогам работы в рамках данного проекта будет составлен рейтинг ТОП-100 лучших участников. В результате будет сформирован пул потенциальных молодых специалистов для органов государственной и муниципальной власти. Реализацию данного проекта будет курировать Ольга Щетинина, которая станет наставником для его участников.

Также темами для обсуждения на заседании стали итоги областного фестиваля "НатуральНО. ПолезНО. ЭкологичНО.", проведение креативного фестиваля по созданию пространств "ART_НО", реализация проекта "Звездный Нижний".

"Шестой состав Молодежного парламента только начинает свою работу, но уже видно, что у ребят большой потенциал. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь. В добрый путь", - сказала Ольга Щетинина.