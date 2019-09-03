"Волна здоровья" в Нижнем Новгороде: врачи принимают маленьких пациентов на теплоходе Общество

Акция "Волна здоровья" стартовала в Нижнем Новгороде. Как заявила в ходе пресс-конференции и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Елена Саксонова, в рамках всероссийской акции, врачи ведущих столичных медицинских центров проконсультируют 150 детей. В Нижнем Новгороде теплоход находится на стоянке один день - 6 сентября. Сама акция проходит до 11 сентября.



Лучшие специалисты - детям



Консультации пройдут в необычном формате – на теплоходе Василий Чапаев. Врачи уже проконсультировали пациентов из Дубны, Рыбинска, Плеса и Кинешмы. На данный момент обследовано 567 детей, 200 из них выдано направление на лечение в федеральных центрах.



По словам вице-президента Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Николая Кононова, из Москвы в путь отправились специалисты сразу нескольких медицинских центров - ФГБУ "НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева" Минздрава России, ФГАУ МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Минздрава России, ФГБУ "ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Минздрава России, ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приогова" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава России, ФГБУ "Детский медицинский центр" УД Президента РФ, Центр экстренной психологической помощи МЧС России.





Волна адресной помощи



Как пояснила Елена Саксонова, все маленькие пациенты, которые будут участвовать в акции, отобраны не случайно — нижегородские доктора хотят проконсультироваться с коллегами по самым спорным и вызывающим сомнения случаям — врачи приходят вместе с наблюдаемыми у них детьми и их родителями. Важно, что все консультации проводятся бесплатно.



Однако, если придут не записанные на прием люди, которые просто проходили мимо теплохода в момент стоянки, им тоже не откажут в помощи.



"Главная цель — оказание адресной помощи, кроме того мы стремимся приучить россиян к здоровому образу жизни. "Волна здоровья" проходила по многим рекам, в том числе в Сибири. Всегда результаты только положительные, много хороших отзывов и со стороны местных врачей", - рассказал Николай Кононов.

Здоровый образ жизни — задача всего общества



Для пропаганды здорового образа жизни в рамках акции врачи также проведут мастер-классы для молодых родителей и ответят на интересующие их вопросы о грудном вскармливании. Также на теплоходе можно будет обучиться основам оказания первой медпомощи.

Помимо этого, в рамках "Волны здоровья" в Нижнем Новгороде пройдет акция "10 тысяч шагов к жизни". Название выбрано не случайно — каждый человек, чтобы сохранять свое тело в тонусе, должен ежедневно проходить около семи километров.

После Нижнего Новгорода теплоход с докторами отправится в Муром, Рязань и Коломну.

СПРАВКА:

Акция "Волна здоровья" реализуется в России с 2006 года и за время ее существания ведущие специалисты страны посетили свыше 50 населенных пунктов семи федеральных округов, обследовали порядка 11 тысяч детей, 2 тысячи из которых получили по направлениям медпомощь в лучших клиниках Москвы.