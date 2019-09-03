Станция метро "Московская" закроется раньше обычного 14 сентября Общество

Фото: с сайта yandex.ru/maps

Станция метро "Московская" закроется раньше обычного 14 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Из-за ремонтных работ на стрелочном переводе №5 временно внесены изменения в график работы станции метро.

Так, 14 сентября закрытие станции метрополитена состоится 23:00, а 15 сентября в 06:00 станция вновь откроется.