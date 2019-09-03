Депутаты профильного комитета Думы Дзержинска обсудили ряд имущественных вопросов Общество

Депутаты профильного комитета Думы Дзержинска обсудили ряд имущественных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Один из вопросов касался обращения к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. В проекте документа говорится о необходимости передачи из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную здания бывшего общежития ГБПОУ "Дзержинский технический колледж", расположенного на ул. Грибоедова, дом 9.

Здание находится в неудовлетворительном состоянии: на первом этаже окна заколочены фанерными листами, этажами выше – разбиты оконные проемы, в здании демонтирована система теплоснабжения и электроснабжения, разрушаются внутренние перегородки и лестничные пролеты, прилегающая территория захламлена. Охрана здания со стороны уполномоченных органов власти Нижегородской области не обеспечивается.

В обращении к губернатору акцентируется внимание на готовность органов местного самоуправления принять здание в муниципальную собственность после проведения восстановительных работ (капитального ремонта) за счет средств областного бюджета. Передача здания бывшего общежития в муниципальную собственность необходима городу для размещения жилых помещений маневренного фонда муниципального жилищного фонда.

Обсуждая данный вопрос, депутат Александр Терентьев выразил обеспокоенность тем, что возможен вариант, когда здание Дзержинску из области передадут, а ремонт не сделают или сделают частично. Представители администрации заверили депутатов, что такого не будет.

"Никто не собирается общежитие забирать просто так. Пока не будет субсидии, мы не будем предпринимать никаких действий", - сказала депутат Юлия Ашуркова.

Председатель комитета Михаил Орлов напомнил коллегам, что в случае положительного решения со стороны правительства Нижегородской области городская Дума будет принимать решение о передаче здания из областной собственности в городскую. К этому времени будет ясно, выделят ли денежные средства на ремонт объекта и в каком количестве.

В итоге, члены комитета решили вынести проект документа на рассмотрение депутатского корпуса.

Ещё один вопрос, который вызвал заинтересованность у депутатов, касался согласования перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную. Речь идет о принятии в дзержинскую казну здания "старого" госпиталя, расположенного на ул. Клюквина, д.20, и земельного участка под ним.

По словам председателя КУМИ Максима Рабина, в перспективе рассматривается вопрос об объединении двух смежных участков - под зданием школы №10 и передаваемого объекта и возведении здесь большой новой современной школы с бассейном.

"Если это серьезный проект, то хотелось бы в общих чертах понимать, что это будет, когда мы будем строить, сколько потребуется денег на софинансирование из городского бюджета?" - пытался выяснить Александр Терентьев у представителей администрации.

"Пока речь идет о пред-пред подготовке, - объяснила депутатам Юлия Ашуркова. – Только процесс передачи данного объекта займет около года, поэтому средства на софинансирование будут закладываться даже не на 20-й год. Пока речь идет о софинансировании 20% - город, 80% - область".

Члены комитета указали администрации на то, что в представляемых на комитеты документах хотели бы видеть более детальную информацию по обсуждаемым вопросам, развернутую пояснительную записку.

Обсудив представленный проект решения, депутаты рекомендовали городской Думе принять его.

Кроме этого, на заседании комитета были рассмотрены проекты решений о внесении изменений в бюджет текущего года и плановый период 2020-2021 годов, о согласовании передачи перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную собственность города Дзержинска (нежилое отдельно стоящее здание по адресу: ул. Грибоедова, д. 46-А), о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2017-2019 годы. Эти вопросы вынесены на рассмотрение депутатского корпуса с рекомендацией "принять".