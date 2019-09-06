Хор НГЛУ объявил новый набор певцов Культура и отдых

Хор НГЛУ объявил новый набор певцов

Академический хор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова объявил новый набор певцов. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

В частности, кастинги назначены на 10 и 11 сентября в 18:00. Они состоятся в Большом актовом зале НГЛУ (Н. Новгород, ул. Минина 31а, 3 корпус, 5 этаж).

Отмечается, что пройти прослушивания смогут не только студенты, уже умеющие петь, но и те, кто не имеет опыта в хоровом и сольном исполнительстве, но хотят научиться музыкальному искусству.

На кастинге нужно будет спеть фрагмент любимой песни a capella (без сопровождения) и продемонстрировать способности своего голоса в несложной распевке.

Хористам предстоит исполнение песен на разных языках мира, танцевальные постановки, концерты и гастрольные поездки по России и зарубеж (Италия, Чехия, Франция, Венгрия, Австрия и другие).

Напомним, в октябре 2018 года хор стал организатором Международной хоровой ассамблеи "Сoro di Linguisti", в рамках которой был впервые в мире собран Большой Международный сводный хор лингвистических университетов. Весной 2020 года планируется проведение второй по счету Ассамблеи "Coro di Linguisti".

СПРАВКА

Академический хор НГЛ Уим. Н.А. Добролюбова основан 27 лет назад. Коллектив неоднократно участвовал в международных конкурсах и фестивалях в Австрии, Германии, Франции, Испании, Венгрии, Польше, Словакии, завоёвывая призовые места и гран-при. В репертуар входят сочинения как на традиционных европейских, так и на редких старинных и самых экзотических языках.