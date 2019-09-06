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Общество

School Fest-2019 пройдет в технопарке "Анкудиновка" в Нижнем Новгороде

08 сентября 2019 15:14  [67] Общество
School Fest-2019 пройдет в технопарке Анкудиновка в Нижнем Новгороде

School Fest-2019 пройдет в технопарке Анкудиновка в Нижнем Новгороде

School Fest-2019 пройдет в технопарке "Анкудиновка" в Нижнем Новгороде 14 и 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, школьников и их родителей познакомят с современными тенденциями и основными направлениями развития науки и высоких технологий. Свои силы можно будет попробовать практически во всех современных направлениях и найти для себя наиболее подходящую по интересам сферу.

В "School Fest" также пройдут конкурс-отбор среди школьников в детскую лигу КВН, а также тематические лектории и локации для популяризации КВН в Нижнем Новгороде.

В рамках мероприятия посетители смогут познакомиться с более чем с 30 компаниями в сфере образования, досуга, спорта и новых технологий, принять участие в интерактивных зонах. Так, будет функционировать площадка виртуальной и дополненной реальности, в рамках лектория будет работать дискуссионный клуб, который затронет 10 наиболее актуальных тем для детей и родителей. Также состоится командная бизнес-игра для школьников от 10 до 17 лет. Родители тоже смогут принять участие в тематических мероприятиях и активностях.

В фестивале примут участие известные эксперты в области образования, науки, бизнеса, IT и новых технологий.

Согласно информации, в 2017 и 2018 годах фестиваль посетили более 5 тыс. человек. Подать заявку на участие в мероприятии можно на сайте www.schoolfest.ru. Вход бесплатный.

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