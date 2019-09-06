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Общество

Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде перегородили из-за обрушения облицовки фасада

08 сентября 2019 19:02  [116] Общество
фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде перегородили из-за обрушения облицовки фасада. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 9 сентября экспертная организация займётся установлением причин обрушения облицовки фасада Чкаловской лестницы.

По словам директора МКУ "Управление инженерной защиты территории г. Нижнего Новгорода" Алексея Ежкова, побывавшего на месте обрушения, только после заключения экспертизы будет понятно, какие мероприятия необходимо провести для ликвидации аварийной ситуации.

По данным заместителя директора МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода" Сергея Михайлова, также присутствовавшего на месте, сообщение об обрушении поступило около в 12:50. Прибывшие спасатели выставили оцепление, натянули оградительные ленты.

"Население и жители города в район аварийной ситуации не допускались", - заявил Сергей Михайлов.

Отмечается, что ночью на объекте будут дежурить сотрудники патрульно-постовой службы. До начала восстановительных работ объект будет охраняться круглосуточно.

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